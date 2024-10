Sicherheit in Europa: "Wir wollen ja keinen Feldzug machen"

Europa ist von nationalen Egoismen geprägt. Das sage ich ohne Vorwurf. Jeder Staat hat seine eigenen Interessen, und obwohl wir alle ähnliche Ziele haben, sind die Details unterschiedlich. Damit müssen wir wahrscheinlich leben. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir ein globaler Akteur sein wollen. Ich glaube, wir wollen das philosophisch, aber nicht real. Und dann muss man sagen, okay, dann gehen wir in die zweite Reihe. Das müssen wir nur anerkennen oder mehr leisten und zum Frieden konkret beitragen. Warnende Worte reichen nicht.

Hans-Lothar Domröse (71) begann seinen Dienst in der deutschen Bundeswehr 1973 als Panzergrenadier, studierte Wirtschaftswissenschaften und absolvierte 1986 den Generalstabslehrgang. Unter anderem war Domröse Stabschef der NATO-Missionen im Kosovo und Afghanistan und leitete das Wahlunterstützungsteam bei den ersten freien Wahlen in Bosnien-Herzegowina im Jahr 1996. Er übernahm 2009 den Posten als Kommandierender General des Eurokorps in Straßburg. Bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2016 war Domröse Oberbefehlshaber des NATO Allied Joint Force Command Brunssum – eines der beiden europäischen NATO-Kommandos, die mit der Führung von NATO-Operationen beauftragt sind.

Welche Erwartungen haben Sie an den künftigen EU-Verteidigungskommissar? Gibt es Potenzial, Projekte wie PESCO (Ständige Strukturierte Zusammenarbeit), den Verteidigungsfonds, bzw. die europäische Rüstungsindustrie zu stärken?

PESCO ist eine gute Idee, aber die Umsetzung war bisher enttäuschend, der Verteidigungsfonds ebenfalls. Ich erhoffe mir vom neuen Verteidigungskommissar, dass er es schafft, Interessen zu bündeln. Was wir brauchen, sind funktionierende Kooperationen, etwa zwischen den baltischen Staaten oder Kerneuropa, also Deutschland, Frankreich und Italien. Es muss eine Spezialisierung geben, bei der sich bestimmte Länder auf Luftverteidigung konzentrieren und andere auf Panzer. Nur so kann Europa seine Verteidigungsfähigkeit stärken.

Deutschland setzt mehr auf defensive Kapazitäten, während Frankreich auf offensive Kapazitäten abzielt. Sehen Sie darin einen sinnvollen Ansatz?

Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Deutschland will möglichst lange souverän bleiben, Frankreich setzt auf seine Nuklearmacht, ist aber konventionell schwächer. Es gibt keine perfekte Aufteilung, aber wir müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen. Wir wollen ja keinen Feldzug machen, das haben wir hinter uns. Und wenn ich schon in Wien bin – wir hatten den Österreicher, der uns kein Glück gebracht hat – also wir wollen nicht angreifen, sondern uns verteidigen. Dazu gehören moderne Luftabwehrsysteme und gut ausgebildete Soldaten.