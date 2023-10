Kritik an Corona-Hilfsgeldern: Viele Firmen waren gar nicht förderungswürdig

"Viel Geld im Umlauf"

Zum aktuellen Streit zwischen der EU und einzelnen Mitgliedsstaaten - wie auch Österreich -, ob die Union zusätzliche Gelder für ihr Budget kassieren oder lieber ihre eigenen Mittel umschichten solle, will sich Berger nicht konkret äußern. Trotzdem macht die Juristin eines deutlich, "es ist sehr viel Geld im Umlauf, man muss sich sehr gut überlegen, wo man diese beträchtlichen Beträge zur Verfügung stellt."

Anders als früher hat die EU in den jüngsten Krisen erstmals direkt Schulden gemacht - und diese Schulden würden jetzt durch die stark gestiegenen Zinsen durchaus zur Belastung für die EU. Erstmals trägt die Union - und nicht die einzelnen Mitgliedsstaaten - ein Zinsrisiko. Danach habe es natürlich vor ein paar Jahren, als Nullzinsen der Normalfall waren, nicht ausgesehen. Jetzt aber, so meint Berger, habe sich das Motto der Hilfsgelder "Next Generation EU" tatsächlich bewahrheitet, auf unangenehme Weise. Durch die Schulden und die Zinsbelastungen würden die Konsequenzen der aktuellen Politik in die Zukunft verlagert und der nächsten Generation aufgehalst.