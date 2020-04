EU legt Fahrplan für Coronna-Exit vor - aber jeder Staat entscheidet selbst

Auch wenn die Rufe nach baldigem Wieder-Hochfahren der Wirtschaft nun immer lauter werden, bleiben die meisten EU-Staaten vorerst noch bei ihren strengen Regeln: Vor Mai ist weder in Frankreich noch Italien oder Spanien mit Lockerungen zu rechnen. Die Regierung in Berlin wird am Mittwoch beraten. Deutschland will sich bei seinem Vorgehen an Brüssels Richtschnur halten.

Demnach empfiehlt die Kommission den EU-Regierungen, anhand von zwei Kriterien zu entscheiden: Erstens müsse sich die Ausbreitung des Virus im Land schon über längere Zeit deutlich abgeschwächt haben; und zweitens das Land über ausreichend freie Intensivbetten verfügen.

Nur schrittweise sollten die Öffnungen erfolgen, heißt es in dem EU-Papier. Und mit einem müsse man auf jeden Fall rechnen, ist weiters zu lesen: „Jeder Grad von Lockerungen der Beschränkungen wird unvermeidlich zu einem entsprechenden Anstieg neuer Fälle führen.“