EU-Finanzplan: Keine Zustimmung zur „bitteren Pille“

Ursula von der Leyen nannte das „sehr schmale“ EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 zwar eine „bittere Pille“, „schmerzhafte Einschnitte“ gebe es im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission vor allem im Gesundheits- und Forschungsprogramm, aber: „Ich glaube, wir haben eine wichtige Wasserscheide in der EU überschritten, indem wir geeint geblieben sind.“ Den schuldenfinanzierten Fonds bezeichnete von der Leyen als „einzigartiges Aufbauinstrument“ und sicherte dem Europaparlament als Mitgesetzgeber „volles Mitspracherecht“ zu.

Diese Zusage reicht dem Europaparlament nicht. Es macht seine Zustimmung zum Wiederaufbauplan vom Entgegenkommen des Rates bei den EU-Eigenmitteln, der Einführung eines Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und Investmentzusagen in Zukunftsbereichen wie Klima, Digitalisierung, Gesundheit und Forschung abhängig. Den Anteil an Zuschüssen in Höhe von 390 Milliarden Euro an dem insgesamt 750 Milliarden Euro Aufbaufonds sehen die EU-Abgeordneten als zu gering an.