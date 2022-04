EU-China-Gipfel: Die Ziele bleiben unvereinbar

Doch die guten Beziehungen zu Russland scheinen Xi und Co. wichtiger zu sein. Aller beschworenen Neutralität zum Trotz übernehmen chinesische Offizielle deshalb bei Auftritten die russische Rhetorik, sprechen etwa von einer "Militäroperation" statt einem "Krieg". Auch benennen sie regelmäßig die NATO-Osterweiterung als Ursache der Eskalatio, zum Beispiel Chinas Außenminister Wang Yi vergangene Woche beim Besuch seines russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.

Man zeigt sich in China also weiter klar an der Seite Russlands, gleichzeitig will man in das Kriegsgeschehen nicht eingreifen - nicht einmal indirekt. So ist man etwa der russischen Bitte nach Waffenlieferungen ebenso wenig nachgekommen wie jener nach Flugzeug-Ersatzteilen. Warum dann dieses diplomatische Spiel?