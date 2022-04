Isoliert und von der Realität abgeschirmt: Putins Blick auf den Krieg

Der Angriff steckt fest, die Verluste wachsen, der eigene Verteidigungsminister verbringt die meiste Zeit in einem Atombunker im Südural, und die Generäle verkünden das eine und tun das andere: Das Desaster der russischen Armee in der Ukraine überrascht selbst Russland-erfahrene westliche Militärexperten. Was aber weiß davon eigentlich der Mann, der diesen Krieg willkürlich vom Zaun gebrochen und zu seinem persönlichen Rachefeldzug gegen die Ukraine gemacht hat? Westliche Geheimdienste zweifeln immer lauter daran, dass Putin Herr der Lage ist oder sie auch nur realistisch einschätzen kann.