EU-Budget: Wie das Burgenland von Förderungen profitiert hat

Er wird aber auch nicht müde, auf die besondere Lage des Burgenlandes hinzuweisen, die einzige EU-Region, die gleich an drei bestgeförderte Ziel-1-Gebiete in der Slowakei, in Ungarn und Slowenien grenze. Diese Wohlstandskante müsse durch Förderungen auch für das Burgenland entschärft werden, lautet die Argumentation im Eisenstädter Landhaus.

Im Regionalmanagement Burgenland, Schaltstelle für die EU-Förderpolitik des Landes, steht man jedenfalls „Gewehr bei Fuß“, sagt Geschäftsführer Harald Horvath. Das Programmplanungsdokument, das festlegt, was gefördert werden kann, ist fertig. Im Fokus stehen Klein- und Mittelbetriebe, die in Maschinen oder Forschung investieren und Kommunen, die an der -Reduktion arbeiten.