Beim EU-Gipfel beginnt heute das Hauen und Stechen ums Geld

Claudia Gamon, Abgeordnete der NEOS im EU-Parlament, etwa kritisiert die „skandalösen Kürzungen bei den Zukunftsthemen“. So sieht das EU-Budget bis zum Jahr 2027 nur noch rund 80 Milliarden Euro für die europäische Forschung vor. 120 Milliarden hat das Parlament für den Bereich gefordert. „Österreichische Forscher werden es negativ spüren, wenn das EU-Budget in diesem Sektor nicht ausreichend ausgestattet ist“, sagt Gamon und nimmt dabei auch Kanzler Kurz in die Pflicht: „Man kann nicht sagen, man stellt alle Anforderungen, will aber nicht mehr zahlen. Ich würde mir wünschen“, fährt Gamon in Gespräch mit dem KURIER fort, „dass der Kanzler beim Zurückweisen von Kürzungen im Forschungssektor dieselbe Energie aufwenden würde wie bei drohenden Kürzungen im Agrarbereich.“

Bisher floss der größte Anteil der EU-Förderungen in die europäische Landwirtschaft. 36 Prozent waren es im laufenden Budget, nur noch 32 Prozent sollen im kommenden Haushalt werden. Das sei immer noch ein viel zu hoher Anteil, findet Ex-WIFO-Chef Karl Aiginger. Der Leiter der „Querdenkerplattform: Wien - Europa“ hat die Budgetpläne genau unter die Lupe genommen und kritisiert dabei, „dass der größte Teil der EU-Mittel für die Landwirtschaft ausgegeben wird, die einen kleinen und sinkenden Teil der Wirtschaftsleistung erbringt“.