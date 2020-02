EU-Budget: Woher das Geld kommen - und wofür es ausgegeben werden soll

3,5 Milliarden Euro hat die Republik Österreich 2018 an Brüssel überwiesen. 1,95 Milliarden flossen für EU-Projekte in Österreich wieder zurück, über diverse Entwicklungsfonds und Förderungen. Österreich ist eines von vier Ländern, die als Nettozahler wenig Interesse an einem höheren EU-Budget haben.

Einnahmen

Dabei sind die Zahlungen der EU-Staaten, die rund zwei Drittel des EU-Budgets füllen, nicht die einzigen Einnahmen Brüssels: Wesentlich sind auch die Zolleinnahmen, die an Brüssel abgeliefert werden müssen. Sie machen etwas mehr als zwölf Prozent des EU-Budgets aus.

Nur geringfügig weniger sind die Einnahmen Brüssels aus den in den Mitgliedstaaten eingehobenen Mehrwertsteuern: Zwar fließen nur rund 0,3 Prozent der Mehrwertsteuer-Einnahmen an die Union, in Summe sind das aber Milliarden.