Erster Auftritt des Demokraten-Duos: "Amerika ruft nach Führung"

Er habe keine Zweifel, die richtige Person ausgewählt zu haben: Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden trat am Mittwochabend zum ersten Mal mit seiner Vize-Kandidatin Kamala Harris auf. In Bidens Heimatstadt Wilmington im Staat Delaware zeigten sie sich am Mittwoch entschlossen, bei der Wahl im November Präsident Donald Trump zu besiegen. Der Auftritt fand unter strengen Social-Distancing-Regeln statt.

Die beiden US-Demokraten attackierten Trump scharf und warfen ihm unter anderem Versagen in der Coronakrise vor. "Amerika ruft verzweifelt nach Führungsstärke", sagte Harris, nachdem sie die Bühne unter überhörbarem Applaus betreten hatte. "Das Missmanagement des Präsidenten im Umgang mit der Pandemie hat uns in die schwerste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression gestürzt."