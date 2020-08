Kamala Harris: Welche Taktik hinter ihrer Nominierung steckt

Die Suche nach dem "Running Mate" der Demokraten, der Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin hat ein Ende. Kamala Harris hat nach einer Ankündigung am Dienstagabend das Rennen gemacht, sie wird an der Seite von Joe Biden ins Rennen gehen. Oftmals wird dem Vize-Kandidaten wenig Beachtung geschenkt – diesmal ist das anders. Das liegt einerseits am Alter Joe Bidens, der am Ende seiner möglichen Amtszeit 82 Jahre alt sein wird. Und andererseits daran, dass er als Kandidat als schwach gilt. Insbesondere auch, was Rassismus- und Sexismusvorwürfe betrifft.