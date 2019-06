Joe Bidens Ende: „Egal, meine Zeit ist abgelaufen“

Für einen Moment schaut Joe Biden wie ein entgeisterter Rentner drein, dem eine jüngere Frau in der Straßenbahn gerade frech den letzten Sitzplatz wegnimmt. Verständlich. Kamala Harris, Kaliforniens ehemalige Generalstaatsanwältin und heutige Senatorin, hatte dem Ex-Vizepräsidenten soeben den Fehdehandschuh hingeworfen. Jenem als Partei-Fossil geltenden Politiker (76), der in Umfragen seit Wochen als Favorit der Demokraten für das Duell ums Weiße Haus 2020 gilt. Vor den Augen ihrer acht Mitstreiter und einem Millionen-Publikum an den Fernsehern.