Energieagentur IEA: Russland hält Gaslieferungen an Europa zurück

Der Chef der Internationalen Energie-Agentur (IAE), einem Zusammenschluss von 16 Erdöl- und Erdgas konsumierenden Staaten, hat Russland beschuldigt, wegen der „erhöhten geopolitischen Spannungen“ rund um die Ukraine seine Gaslieferungen nach Europa massiv zu drosseln.

Russland halte mindestens ein Drittel des Gases zurück, das es liefern könnte, wiederholte Fatih Birol am Mittwoch nach Angaben der Financial Times einen bereits zuvor von Analysten und Politikern erhobenen Vorwurf. Dadurch trage es zu den hohen Gaspreisen bei, unter denen Haushalte in der EU und in Großbritannien derzeit leiden.