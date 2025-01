Interview mit Alice Weidel: Elon Musk gibt den Kanzlerinnenmacher

Als Elon Musk vor ein paar Jahren ankündigte, in Brandenburg eine Tesla-„Gigafabrik“ zu bauen, hatte AfD-Chefin Alice Weidel gar nichts für den reichsten Mann der Welt übrig. E-Autos seien „Sondermüll“, sagte sie damals, ihre Partei demonstrierte regelmäßig gegen den Bau. Auch im aktuellen Wahlprogramm geißelt man den Ausbau der E-Mobilität als „ideologisch geleitete Verkehrspolitik“, die man umgehend stoppen will.

Seit Kurzem ist der Abneigung uneingeschränkte Sympathie gewichen, und das hat gute Gründe. Musk hat Weidel nämlich in die Liste seiner Protegés aufgenommen, sie auf seiner Plattform X sogar als „mögliche Kanzlerin“ gepusht; und in einem höchst umstrittenen Gastbeitrag in der Welt rief er danach dazu auf, AfD zu wählen, die Partei wäre „der letzte Funken Hoffnung“ für Deutschland.