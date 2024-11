Ein Umstand, der seit dem gescheiterten Attentat auf Donald Trump am 13. Juli massiv an Brisanz gewonnen hat: Damals schwor Musk dem Republikaner öffentlich die Treue - das hatte noch kein Chef einer Social-Media-Plattform jemals zuvor getan.

Wird Musk nun Minister unter Trump?

Was sich Musk davon erhofft? In erster Linie dürfte Trump die Treue mit politischen Schritten zurückzahlen, die Musks Firmenimperium zugutekommen, vom Autoriesen Tesla bis zum Raumfahrtkonzern Space X. Vor allem diese beiden Firmen sind in den vergangenen Jahren regelmäßig in Rechtsstreitigkeiten mit US-Behörden geraten.

Doch dem Milliardär scheint es grundsätzlich um Macht zu gehen: Schon Ende August postete er ein KI-generiertes Bild von sich selbst als "Minister für Regierungseffizienz", dazu den Satz: "Ich bin gewillt, zu dienen."