Durchbruch bei EU-Gipfel: Klimaeinigung ist durch

Fast wäre sie angesichts von Corona-Pandemie und des schmerzhaften Wirtschaftseinbruchs in Vergessenheit geraten – die Klimakrise. Doch beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel stand am Donnerstag eine historische Entscheidung auf dem Tapet: In den kommenden zehn Jahren wird das Klimaziel der EU verschärft und die Geschwindigkeit beim Klimaschutz noch einmal verdoppelt. Statt wie bisher vorgesehen um 40 Prozent müssen die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gedrückt werden.

Wie ehrgeizig dies ist, zeigt das bisher Erreichte: In den vergangenen 30 Jahren sanken die Treibhausgase in der EU um 24 Prozent. In nur einem Jahrzehnt muss nun also mehr als das Doppelte geleistet werden, wenn es nach den gestern beschlossenen Vorgaben der EU-Staats- und Regierungschefs geht.