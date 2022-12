Durchbruch: 195 Staaten einigen sich auf "Pakt für die Natur"

Der WWF sprach von einem Erfolg mit Schwächen. „Nach langen und schwierigen Verhandlungen haben sich die Staaten auf ein zwar lückenhaftes, aber in wesentlichen Punkten brauchbares Abkommen geeinigt“, sagt Karim Ben-Romdhane vom WWF Österreich, der in Montreal an der Weltnaturkonferenz teilgenommen hat. „Das wichtige Ziel, 30 Prozent der Land- und Meeresfläche zu schützen ist ebenso im Ergebnis enthalten wie die Reduzierung des globalen Fußabdrucks und die Sicherstellung der Rechte indigener Gruppen. Der Erfolg steht und fällt aber mit dem politischen Willen, dieses Abkommen lückenlos umzusetzen sowie die nötige Finanzierung sicherzustellen.“

"Jetzt beginnt die Arbeit"

Gerald Pfiffinger, Geschäftsführer des Umweltdachverbandes: „Es ist geschafft: Die nächtelangen Debatten, die sich über zwei Wochen zogen, zeigten Erfolg! Die künftige weltweite Biodiversitätsstrategie ist beschlossen. Der chinesischen Präsidentschaft ist für diesen Verhandlungserfolg durchaus Respekt zu zollen.“

„Die Einigung auf der Weltbiodiversitätskonferenz sendet ein historisches Signal in die Welt. Wir machen den Schutz unserer Artenvielfalt - unserer Lebensgrundlage - zur Priorität“, so Gewessler.

Man wolle künftigen Generationen einen intakten und lebenswerten Planeten übergeben. „Jetzt beginnt die Arbeit der Umsetzung. Jetzt sind wir alle gefordert, den notwendigen Beitrag zu leisten“, betonte die Umweltministerin.