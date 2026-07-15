Flamingos auf den Straßen Tiranas: Seit Wochen halten die Demonstrationen, die vor allem von der jungen Bevölkerung getragen werden, gegen das 1,6 Milliarden Euro teure Luxusimmobilienprojekt eines Tochterunternehmens der Private-Equity-Firma von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Albanien an. Die Flamingos aus Holz und Styropor oder auf Plakate gezeichnet stehen für das Naturschutzgebiet, in dem gebaut werden soll. Selbst Einschüchterungsversuche der Regierung tun den Demos keinen Abbruch: Auf die Behauptung, sie würden von ausländischen Agenten bezahlt, reagierten die Demonstrierenden mit Humor und schrieben auf ihre Plakate: „Wir hassen euch gratis“, es gibt Berichte von plötzlichen Entlassungen, Spitzel sammeln die Daten von Protestierenden, Sicherheitskräfte gehen gewaltsam gegen Demonstrierende. Längst treibt die generelle Wut über das politische System die Menschen auf die Straße, der Ärger richtet sich sowohl gegen die Regierung von Edi Rama als auch die großen Oppositionsparteien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Florion Goga Großer Protest am 4. Juli in Tirana.

In der siebten Woche des Protests bekommen die Menschen Unterstützung von der kosovo-albanischen „inoffiziellen Königin“, wie sie Drilon S. Gashi, Botschafter des Kosovos in Polen, einmal nannte: Dua Lipa. Die 30-Jährige, Tochter kosovo-albanischer Eltern und in London aufgewachsen, ist aktuell eine der erfolgreichsten Pop-Sängerinnen der Welt. „Ich will nicht, dass die Menschen den Kosovo nur als kriegszerrüttetes Land wahrnehmen“, sagte Dua Lipa einmal in einem TIME-Interview, mittlerweile hat sie neben der britischen die albanische und kosovarische Staatsbürgerschaft und hat mit Gratis-Konzerten in ihren Heimatländern am Balkan in viele Herzen gesungen. Ihre Popularität nutzt die Sängerin auch für politische Äußerungen: Bei den US-Wahlen rief sie auf, nicht für Trump zu stimmen. Den britischen Premier Keir Starmer forderte sie gemeinsam mit anderen bekannten Künstlern und Schauspielern auf, britische Waffenexporte nach Israel zu stoppen und so die „Mitschuld“ an den Gräueln im Gazastreifen zu beenden. Parlament hat Naturschutz aufgeweicht In einem Podcast mit der albanischen Politikwissenschaftlerin Lea Ypi sagte Lipa: „Ich finde es so inspirierend zu sehen, wie sehr sich die Menschen wirklich dafür interessieren.“ Und findet kritische Worte an die Regierung von Edi Rama: „Was mich wirklich beunruhigt, ist der Grundsatz, dass die Regierung einfach das Gesetz ändern könnte, um den Umweltschutz ohne jegliche öffentliche Konsultation aufzuheben.“