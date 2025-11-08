Er ist die unangefochtene politische Zentralfigur seines Landes – und er hat Albanien im Eiltempo auf EU-Kurs getrimmt. Edi Rama, Premierminister, Ex-Spitzensportler, Künstler, schillernde und auch zwielichtige Figur , sprach mit dem KURIER und anderen österreichischen Zeitungen in Tirana. KURIER: Warum sollte die EU eigentlich Albanien aufnehmen? Edi Rama: Es geht nicht nur um Albanien, sondern um die gesamte Region, den Westbalkan und die Europäische Union selbst. Dieser Teil Europas sollte nicht von der EU entkoppelt bleiben. Aus Gründen der Sicherheit und der Einheit Europas ist es vollkommen klar – zumindest für mich –, dass es keinen anderen Weg gibt, als die Länder des Westbalkans zu integrieren. Der Westbalkan liegt mittendrin. Ich spreche daher nicht von einer Erweiterung, sondern von einer Vereinigung.

Sie haben Ihren Landsleuten den EU-Beitritt 2030 in Aussicht gestellt. Haben Sie keine Angst, sie zu enttäuschen? Nein, ich habe das nicht einfach so leichtfertig dahingesagt, sondern auf Grundlage einer Vereinbarung mit der Europäischen Kommission. Nach Abschluss der Verhandlungen rechnen wir mit weiteren zwei Jahren für die Ratifizierungsprozesse. Daraus ergibt sich unser Zieljahr 2030. Hinter dieser Zeitplanung steht eine fundierte Kalkulation. Kann sich das ändern? Selbstverständlich – aber nicht wegen uns. Wenn es sich wegen der EU ändert, ist das eine andere Geschichte.

Aber hat Albanien genug Zeit, all die Reformen zu verdauen, etwa beim Kampf gegen Korruption? Wenn Sie mich fragen, ob wir in zwei Jahren wie Österreich sein werden, sage ich: Nein, keineswegs. Aber der Beitritt bezieht sich auf sehr klare, spezifische Prinzipien und Kriterien, die insgesamt erfüllt werden müssen. Der Kampf gegen dies und das ist eine nie endende Geschichte, da werden wir auch nach dem EU-Beitritt daran weiterarbeiten. So wie die Dinge stehen, sehe ich in dieser Phase keine Gefahr, dass wir die Reformen nicht verdauen können.

Vertreter der Opposition nennen Sie einen Diktator. Wenn sie mich nicht Diktator nennen würden, würden sie ihre Arbeit hundsmiserabel machen. Ich habe kein Problem damit. Ich werde ihnen nicht sagen, dass sie aufhören sollen. Ich will ja, dass sie bei den nächsten Wahlen wieder verlieren. Indem sie diesen Unsinn behaupten, arbeiten sie am Ende für uns.

Es ist nicht lange her, da gab es Krieg auf dem Westbalkan. Ist es möglich, die Region zu befrieden, in der EU zusammenzubringen? Ich habe da eine sehr saubere Bilanz. Ich war, metaphorisch gesprochen, nie in eine regionale Schlägerei verwickelt. Ich habe die friedlichste Bilanz überhaupt. Der Westbalkan ist nicht die Schweiz, aber ich muss auch sagen: Die Region ist heute anders als früher. Es ist so viel friedlicher, und es gibt so viel mehr Zusammenarbeit, dass wir uns nicht beklagen sollten. Wir haben in der letzten Dekade mehr getan als in den vorherigen tausend Jahren zuvor. Bis 2014 gab es nie den Fall, dass sich die Führer des Westbalkans getroffen, hingesetzt und über die Zukunft der Region diskutiert haben. Seit 2014 haben unzählige Treffen stattgefunden. Wir sind nicht immer einer Meinung, was in Ordnung ist. Aber ich denke, wir erleben gerade die friedlichste Zeit des Westbalkans in der Geschichte.