Druck auf Europa: Türkei will ausländische IS-Kämpfer abschieben

Aine Davis sitzt in einem türkischen Gefängnis. Der Mann ist Brite, er war 2015 in Istanbul festgenommen worden und 2017 von einem türkischen Gericht zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt. Davis hatte sich in den Jahren davor der Terrororganisation „Islamischer Staat“ angeschlossen, war von Großbritannien nach Syrien und in den Irak gereist und hat dort Menschen ermordet, als Geiseln gehalten, gefoltert.

Und jetzt?

Schon morgen könnte er in einem Flugzeug nach London sitzen. Denn der türkische Innenminister Süleyman Soylu hat am Freitag erneut betont, dass die Behörden schon am Montag beginnen werden, ausländische Inhaftierte mit Verbindungen zur Terrororganisation „Islamischer Staat“ in ihre Heimatländer abzuschieben.