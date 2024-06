Von Laserkanonen zu Mad-Max-Panzern: Mittel gegen die Drohnen-Bedrohung

Das unter anderen vom staatlichen israelischen Rüstungsunternehmen Rafael entwickelte System ist vor allem auf die Raketenabwehr spezialisiert und kann laut Rafael 90 Prozent der angreifenden Raketen abfangen. Für das System ist eine massive Zahl an Munition notwendig – für jede angreifende Rakete sind in der Regel zwei Abfangraketen im Einsatz, das kostet pro abgefangenem Geschoss geschätzt 100.000 US-Dollar.

Flugabwehrpanzer und ähnliche Systeme

In der Ukraine hat sich der Flugabwehrpanzer Gepard bewährt, den die deutsche Bundeswehr grundsätzlich schon ausgemustert hatte. Die vergleichsweise günstige Munition ermöglicht es, feindliche Drohnen halbwegs günstig zu eliminieren. Auf diesem Gebiet hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. So kaufte etwa das österreichische Verteidigungsministerium als erstes Land Europas den Skymaster der Firma Rheinmetall.