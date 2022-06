Nicht alle Untertanen feiern Queen

Das zweieinhalbst√ľndige Spektakel vor dem Buckingham-Palast bildet den H√∂hepunkt des dritten Tages der Jubil√§umsfeierlichkeiten. Auftreten sollen unter anderem die US-S√§ngerinnen Alicia Keys und Diana Ross sowie die britischen Bands Duran Duran und Queen. Ob die Queen die Feier zu ihren Ehren live am Palast verfolgen wird, galt am Morgen als unwahrscheinlich. Die 96-J√§hrige hatte ihre Teilnahme am Dankgottesdienst zu ihren Ehren am Freitag ebenso abgesagt wie den Besuch eines f√ľr Samstagnachmittag geplanten Pferderennens nahe London. Die Monarchin hatte zuletzt wegen Mobilit√§tsproblemen immer wieder Termine abgesagt. Es wurde erwartet, dass ihre Tochter Prinzessin Anne sie an der Rennbahn vertritt.

Vier Tage royaler Rausch

F√ľr insgesamt vier Tage ist das Land in einen royalen Rausch verfallen, quasi jeder mit Rang und Namen beteiligt sich an den Feiern, Millionen Briten bejubeln landesweit ihre 96 Jahre alte Monarchin. Aber schaut man genauer hin, wird klar, dass beileibe nicht alle Briten mitmachen. Und Gegner der Royal Family hoffen, dass nach der k√∂niglichen Feier ein kolossaler Monarchie-Kater folgt.