Warum verehren die Briten ihre Queen so?

Seit 70 Jahren sitzt Elizabeth Alexandra Mary aus dem Hause Windsor - kurz: Elizabeth II. - auf dem britischen Königsthron. Damit herrscht sie länger als jede andere Monarchin und jeder andere Monarch des Vereinigten Königreichs vor ihr. In London wird das Jubiläum seit Donnerstag vier Tage lang gefeiert.

In der heutigen Folge des KURIER Daily spricht Moderator Johannes Arends mit der Journalistin Anna-Maria Bauer, die für den KURIER die Feierlichkeiten in London begleitet. Anschließend analysiert unser ständiger London-Korrespondent Georg Szalai, warum die Queen für die Briten so wichtig ist - und ob die positive Stimmung im Land dem krisengebeutelten Premier Boris Johnson eine Atempause verschafft.