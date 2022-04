„Die Ukraine hat Kraft für einen großen Gegenschlag“: Die wichtigsten Fragen im Krieg

Können westliche Waffenlieferungen den Krieg entscheiden?

Ja. Es gilt durchaus als möglich, dass Russland den Krieg militärisch verliert. Allerdings ist auch die Ausdauer der ukrainischen Armee enden wollend. „Wir rechnen damit, dass sie Kraft für einen großen Gegenschlag hat“, sagt ein Stratege. Selbst wenn man schwere Waffen (Panzer, Kanonen etc.) aus dem Westen bekommen sollte, bestehe ein wesentliches Problem darin, die Waffen ins Land bzw. an die Front zu transportieren. NATO-Transporter können nicht in die Ukraine fahren bzw. fliegen, weil das eine direkte Beteiligung am Krieg und damit eine Eskalation darstellen würde. Umgekehrt ist es kaum denkbar, dass ukrainische Soldaten und Transporter in den Westen fahren, um die Gerätschaften zu holen. Auch das wäre eine westliche Beteiligung. Zudem fehlt es der Ukraine an der ausreichenden Zahl an nötigen Schwersttransportern.