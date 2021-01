Die neue Regierungskultur im Weißen Haus

Denn der 78-Jährige hat es verdammt eilig. Den über 25 Dekreten, die er bis Donnerstagabend unterzeichnete und damit im Handstreich etliche Eckpfeiler der Trump-Jahre kippte, werden in den nächsten Wochen weitere folgen. Im Zentrum steht die von Trump vernachlässigte Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie, die bereits mehr als 400.000 Tote gefordert hat. Bidens Team hat eine straff aus Washington gelenkte Strategie entwickeln lassen, bei der binnen 100 Tagen 100 Millionen Amerikaner geimpft werden sollen. Bisher sind es 16 Millionen – bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 330 Millionen.

Bidens Experten haben einen eklatanten Mangel an grundlegendem Material festgestellt. N95-Masken, Pipetten, Test-Kits sollen darum per Turbo-Produktion bereitgestellt werden. Um die Infektionszahlen zu senken, gilt für 100 Tage in allen bundeseigenen Gebäuden Maskenpflicht. Unter der Pandemie leidende Städte, Firmen und Bürger können mit Soforthilfen von 1,9 Billionen Dollar rechnen, wenn der Kongress mitspielt.

Biden propagiert die Rückkehr zu einer Corona-Politik, die auf Wissenschaft statt experimenteller Quacksalberei beruht. Dazu gehört integral Dr. Anthony Fauci. Der von Trump kujonierte Top-Immunologe soll sicherstellen, dass Amerika in der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Trump verlassen wollte, eine führende Rolle bei der Corona-Impfstoff-Koordination übernimmt. Der 80-Jährige schaltete sich bereits am Donnerstag in Genf per Video zu.