Bidens Team auf Twitter: Wohl gewählte Worte statt Caps Lock

Wohl überlegt

Auf Twitter weht ein neuer Wind. Statt Caps-Lock-Großbuchstaben vom privaten Account Donald Trumps setzt das Biden-Team auf professionelle Social-Media-Arbeit und wohlüberlegte Worte. Jen Psaki, die neue Pressesprecherin im Weißen Haus, nahm die Twitter-User gleich mit in die erste Pressekonferenz, die sie ab jetzt wieder regelmäßig - und mit klassisch beantworteten Reporterfragen - abhalten will. „Ich habe tiefen Respekt für die Rolle der freien und unabhängigen Presse in unserer Demokratie und für die Rolle, die Sie alle spielen“, sagte die 42-Jährige zur Presse. "Transparenz und Wahrheit" solle die oberste Prämisse sein. Und in ihrem ersten Post auf @PressSec forderte sie Follower auf, Fragen an das Weiße Haus zu stellen. Die Antworten sollen noch diese Woche per Video kommen.