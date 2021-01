In diesem Zustand übernimmt Joe Biden das Land von Donald Trump

Als Joe Biden das letzte Mal bei einer Angelobung an diesem Ort stand, war die Stimmung eine andere. Doch auch 2008 befand sich die Wirtschaft in einer massiven Krise – in den USA und weltweit. Barack Obamas Stabschef Rahm Emanuel nannte den Zustand, in dem die USA bei der Übergabe waren, damals ein „riesiges Shit-Sandwich mit einer roten Schleife“.

Was Joe Biden am Mittwoch übernommen hat, bezeichnen seine Mitarbeiter diplomatischer als „konvergierende Krisen“. Der neue Präsident muss die Pandemie bekämpfen, die Wirtschaft wieder aufbauen, rassistischen Tendenzen entgegenwirken und das Vertrauen der Welt in Amerika wieder aufbauen.