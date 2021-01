US-Präsident Biden: "Ohne Einheit gibt es keinen Frieden“

Die eng getaktete Zeremonie begann mit Reverend Leo O’Donovan. Der 87 Jahre alte Jesuit, der in Münster studiert hat, sprach das Bittgebet. Danach sang die ganz ihn Schwarz und Tüll-Pink gewandete Pop-Ikone Lady Gaga die National-Hymne „Star Spangled Banner“, die Feuerwehr-Frau Andrea Hall steuerte – auch in Gebärdensprache – den Fahnen-Eid „Pledge of Allegiance“ bei. Danach wurde es erstmals förmlich: Vizepräsidentin Kamala Harris sprach ihren Amtseid. Die 56-Jährige mit indisch-jamaikanischen Wurzeln ist damit die erste schwarze Vizepräsidentin der USA.

Wie zur akustischen Verstärkung des historischen Moments der Diversität sang Jennifer Lopez, ganz in Weiß, „This Land is your Land“ und den Standard „America the Beautiful.“ Bevor Biden vor John Roberts trat und den Amtseid schwor. Ein Kuss von First Lady Jill Biden war sein erster Lohn.

Biden setzte danach in seiner Antrittsrede den Ton, mit dem er fortan an Statur gewinnen will. Viel war von Demut, Versöhnung und Mitgefühl die Rede. Von einem Gemeinwesen mit Charakter, das gerade in der Krise Standhaftigkeit beweist und auf den Einsatz der Regierung und des Einzelnen angewiesen ist. „Das ist der Tag der Demokratie, der Erneuerung und Entschlossenheit“, rief Biden. Seine Rede war von Nüchternheit geprägt, über die Herausforderungen im Inneren wie nach außen.