Die Briten auf der Suche nach alter Größe

Die USA, mit denen die Briten ein neues Freihandelsabkommen verhandeln, bleiben also vorläufig der Hauptpartner (bisweilen erweitert um die drei anderen Mitglieder der sogenannten „Five Eyes“ Geheimdienstallianz: Kanada, Australien und Neuseeland). Experten warnen allerdings auch hier vor möglicher rauer See, sollten die Briten bei wichtigen Themen meutern. Beide Partner sprechen zwar gerne von ihrer „besonderen Beziehung“ – „aber die ist für London viel wichtiger als Washington“, sagt Menon.

Auch das endgültige Auslaufen aus dem EU-Hafen zum Jahresende nach der Übergangsphase könnte schwieriger werden als erhofft, denn in den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen gibt es bisher wenig Fortschritt. Sloans Prognose: „Die britische politische Elite hat auf guten Wind gehofft, wird aber in unangenehmes Wetter geraten.“ Quentin Peel vom Think Tank „Chatham House“ kritisiert, dass Großbritannien in den EU-Gesprächen nicht auch eine Kooperation in Sicherheits- und anderen Fragen anpeilt. „Britische Instinkte sind den europäischen viel näher,“ sagt er dem KURIER.

„Aber der Instinkt der Johnson-Regierung scheint es zu sein, Washington zu folgen. Das ist das Gegenteil davon, was mit dem Brexit versprochen wurde, nämlich wieder selbst mehr Kontrolle zu übernehmen.“