Johnson gesteht Fehler: "Vielleicht hätten wir etwas anders machen sollen"

Am ersten Jahrestag seines Amtsantritts hat der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag Fehler im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie eingestanden - das allerdings nicht gerade reumütig, sondern eher widerwillig. Auf die Fragen der BBC-Moderatorin, ob man mit dem Lockdown und anderen Maßnahmen nicht zu spät dran gewesen sei, sagte Johnson etwas widerborstig: "Vielleicht hätten wir etwas anders machen sollen. Wir haben (das Virus) in den ersten Wochen und Monaten nicht in der Art und Weise verstanden, wie wir das gerne getan hätten", so der konservative Politiker.

Vor allem das Ausmaß der Übertragung durch Menschen, die keine Symptome zeigten, sei unterschätzt worden. Ene endgültige Beurteilung des Lockdowns wollte er nicht vornehmen: Es handle sich um "offene Fragen" unter Wissenschaftern, sagte der Premier.