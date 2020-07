5G-Entscheidung: Nach Brexit setzen die Briten auf Washington

Die „besondere Beziehung“ zu den USA ist der Regierung Boris Johnsons doch wichtiger als China oder der chinesische Technologiekonzern Huawei. Der Minister für Digitales, Kultur und Medien, Oliver Dowden, kündigte am Dienstag den Bann von Huawei aus dem britischen Telekomnetz an – basierend auf einer „modernen und reifen Beziehung zu China mit gegenseitigem Respekt.“

Aber die Stimmung ist weit entfernt von damals, als der frühere Premier David Cameron vor fünf Jahren von einer „goldenen Ära“ in den britisch-chinesischen Beziehungen sprach. „Unter Johnson ist seither das Pendel in die andere Richtung geschwungen“, erklärt Raffaello Pantucci vom Royal United Services Institute for Defence and Security Studies dem KURIER. „Es dreht sich jetzt alles mehr um Feindseligkeit und Sorge.“