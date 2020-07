Huawei: 5G und die Angst vor chinesischer Spionage

In Österreich will A1 beim 5G-Ausbau die Zusammenarbeit mit Nokia fortsetzen, Drei arbeitet vor allem mit ZTE zusammen, wie die Unternehmen mitteilten. Allerdings habe Huawei bei Drei einen „kleinen Footprint“. Magenta arbeitete bisher mit mehreren Herstellern zusammen, „vor allem Ericsson, Nokia, Cisco und Huawei“, sagt ein Unternehmenssprecher. Für den 5G-Ausbau gebe es noch keine Entscheidung. In Deutschland fährt die Telekom eine klare Strategie. Sie will die langjährige Zusammenarbeit mit Huawei für den 5G-Ausbau weiterführen und sogar auf „US-freie“ Netzbauteile setzen. Da die gesamte bestehende Infrastruktur der Deutschen Telekom auf Bauteilen des chinesischen Herstellers basiert, würde ein Umbau einen Schaden in Milliardenhöhe bedeuten.

In Großbritannien könnte Ähnliches bevorstehen. „BT und Vodafone haben gewarnt, dass ein Herausreißen von bestehender Infrastruktur in weniger als 5 bis 7 Jahren zu lokalen Blackouts führen würde,“ sagt James Barford, Telekom Analyst bei Enders Analysis in London, dem KURIER. Digitalminister Dowden gab zu, dass der Bann Auswirkungen haben wird: „Er bedeutet eine kumulative Verzögerung des 5G-Ausbaus von 2 bis 3 Jahren und Kosten von bis zu zwei Milliarden Pfund (2.20 Milliarden Euro).“

Die EU-Kommission hat sich im Jänner lediglich auf einen Kompromiss geeinigt. In ihrer Risikobewertung der 5G-Netze wird kein Anbieter ausgeschlossen. Die Mitgliedsstaaten erhalten einen „Werkzeugkasten“ für den Ausbau. Hier wird empfohlen, „risikoreiche Anbieter“ (Huawei wird nie namentlich benannt) von „kritischen oder sensiblen“ Teilen der Netzwerke, etwa bei Verteidigungseinrichtungen oder Forschungsinstituten, fernzuhalten.