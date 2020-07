Neuer Look: Auch Boris Johnson war endlich beim Friseur

Selbst ein Verfechter des bewusst unaufgeräumten Looks, wie Boris Johnson es ist, hatte angesichts der Wiederöffnung der britischen Friseursalons nur noch einen Gedanken: Nichts wie hin. Am vergangenen Wochenende durfte auch in seiner Heimat endlich offiziell wieder Hand am Haar angelegt werden und der britische Premierminister gönnte sich gleich als einer der ersten einen neuen Schnitt.

Johnsons neuer Haarschnitt

Nachdem der 56-Jährige zuletzt mit einem immer längeren Schopf bei öffentlichen Terminen gesehen wurde, mussten nun einige Zentimeter weichen. Johnson selbst hatte kürzlich über seinen herausgewachsenen Schnitt gescherzt, dass er "langsam schon Dreadlocks am Hinterkopf bekomme".