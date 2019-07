Boris Johnson: Warum sein schlampiges Äußeres reines Kalkül ist

Populismus-Masche

Mit seinem Look scheint Johnson in seiner Heimat jedenfalls einen Nerv zu treffen. Gilt doch in Großbritannien die englische Exzentrik als nationales Kulturgut. "Sie ist ein Vorrecht der oberen Schichten", erklärt Monika Seidl, Professorin für Cultural Studies am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Uni Wien. "Ein Kasperl kann leicht die Sympathien des Volkes gewinnen, und das macht ihn so gefährlich."