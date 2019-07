Johnson: Bestimmungen der EU für Brexit-Abkommen "inakzeptabel"

Johnson war am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum neuen britischen Premierminister ernannt worden. Er trat damit die Nachfolge von Regierungschefin Theresa May an. Johnson will Großbritannien zum 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Brexit-Abkommen.

Johnsons erster Auftritt im Unterhaus als Premier sorgte nicht nur aufgrund der Inhalte seiner Rede für Furore, sondern auch wegen seines durchaus rauen Umgangstons.