Neuer Premier Boris Johnson: Brüssel ist aufs Schlimmste gefasst

Vorerst also herrscht Ratlosigkeit: Was will Boris Johnson wirklich? Im Gegensatz dazu hat die EU ihre Positionen abgesteckt – und wartet vorerst ab, was aus London kommt.

Zur eigenen Absicherung sind Notfallpläne im Fall eines harten Brexit in der EU längst geschnürt. Diese betreffen u. a. Vorsorgemaßnahmen für den Luftverkehr, Transport, Bürgerrechte und Finanzdienstleistungen. Auf das Schlimmste ist man in Brüssel also gefasst. Vizekommissionspräsident Frans Timmermans warnte dennoch: „Ein No-Deal wäre eine Tragödie. Wir würden alle darunter leiden."