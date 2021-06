Die Augen Pekings in Belgrad

„Wir werden wissen, aus welcher Straße er kam, aus welchem Auto, wer vorher in diesem Auto gesessen hat“, sagte Nebojša Stefanović einst, als er 2019 das „Safe City“-Projekt für Belgrad vorstellte: Tausende Kameras an Hunderten öffentlichen Plätzen der Stadt, die mit einem von Huawei entwickelten Programm zur Gesichtserkennung in Echtzeit verbunden sind, sollen garantieren, dass Kriminelle sofort identifiziert und verfolgt werden können. Rund tausend solcher Kameras sind mittlerweile angebracht.