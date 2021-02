Lockdown bis 7. März - Merkel warnt: "Wir werden mit einem neuen Virus leben"

Ein neuer Haarschnitt oder einfach ausgiebig shoppen – darauf werden die Menschen in Deutschland noch etwas warten müssen. Trotz der vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen (die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 68 pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, in Österreich bei 100) wird anders als nach der ersten Welle im Sommer nicht wieder geöffnet, sondern weiter auf die Bremse gedrückt. Der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wollen Bund und Länder bis 7. März verlängern.

"Werden mit einem neuen Virus leben"

Das hat einen guten Grund, wie Kanzlerin Angela Merkel nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten erklärte. Die bisher verhängten Maßnahmen zeigen Wirkung. Es gebe aber die Virusvarianten und es deute sich eine dritte Welle an, die bekämpft werden müsse. Dies könne um so besser geschehen, je mehr die Infektionszahlen heruntergingen und man in der Lage sei, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen, erklärte sie gewohnt nüchtern und trocken. Und ließ dann doch durchblicken, was sie besorgt. Die Mutation werde die Oberhand gewinnen, so Merkel. "Das alte Virus wird verschwinden. Wir werden mit einem neuen Virus leben. Und dieses neue Virus und sein Verhalten können wir noch nicht einschätzen."