Deutschland in der Krise – Scholz und Lindner konkurrieren mit Wirtschaftsgipfeln

Unternehmen, Gewerkschaften und Verbände haben es am Dienstag abgesehen von der schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland zusätzlich schwer: zu Scholz oder zu Lindner – oder lieber keine Seite wählen in dieser aktuellen Episode des Ampel-Streits?

Kanzler Olaf Scholz (SPD) lädt am Dienstag Nachmittag um 16 Uhr ins Kanzleramt, um sich den Nöten der Industrie zu widmen; gesucht würden Ideen, wie Deutschland im nächsten Jahr wieder ein positives Wirtschaftswachstum verzeichnen kann – das Jahr, in dem Scholz zum Kanzler wiedergewählt werden will. Angesichts der aktuellen Umfragewerte der SPD (INSA: 15 Prozent) ist das jedoch mehr Wunschvorstellung als Wahrscheinlichkeit.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) wiederum, der genauso wie der eigentlich zuständige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht eingeladen wurde, verkündete wohl eingeschnappt sein eigenes Treffen mit dem "vergessenen Mittelstand" – wenige Stunden vor Scholz‘ Gipfel.

Ewiger Streit um Wirtschaftspolitik der Ampel

Das "Wie weiter?" in Deutschlands Wirtschaft ist seit Regierungsantritt der Ampel eines der größten Streitthemen. Doch in den letzten Wochen versuchten sich Scholz, Lindner und Habeck, mit Ankündigungen zu "Industriepakten", "Investitionsfonds" und Einsparungen bei staatlichen Ausgaben zu übertrumpfen.