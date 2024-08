Gendern in der Schule? Dafür gibt es schlechtere Noten

Alle deutschsprachigen Länder hätten den Neuregelungen zugestimmt. Deshalb sollte die Neureglung verbindliche Grundlage für den Unterricht an Schulen sein, so die Begründung Sachsens für die Vorgehensweise. Für den verantwortlichen Kultusminister Christian Piwarz (CDU) bedeutet diese Entscheidung im Interview mit MDR Sachsen, dass Gendern "eben nicht nur als Fehler anzumerken ist, sondern auch in der Benotung bei den Schreibleistungen zu berücksichtigen ist".

Lehrerverband sieht “Eingriff in pädagogische Freiheit"

Für den stellvertretenden Vorsitzenden des sächsischen Lehrerverbands und Deutschlehrer Rene Michel bedeutet die Neuregelung Klarheit, wie man in der Thematik vorgehen sollte, andererseits übt er auch Kritik.

Michel sieht in der Neuregelung einen “Eingriff in die pädagogische Freiheit". Neu ausgebildeten Lehrkräften wurde in ihrer Ausbildung eine geschlechtergerechte Sprache an den Universitäten beigebracht. Ein Verbot erschwere die Arbeit für die Lehrkräfte.