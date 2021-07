Deutschland: Geldstrafen für Impfschwänzer?

Entsprechend versuchen Regierung wie Bundesländer, die Menschen mit Werbekampagnen und Aktionen wie Pop-Up-Impfstationen für Junge, Impfpartys oder Impfen ohne Voranmeldung zur Immunisierung zu motivieren. Waren die Impf-Wartelisten vor wenigen Wochen noch gut gefüllt, gibt es mittlerweile mehr Impfstoff als -willige.

Auch appellieren die Länder an ihre Bürger, beide Impftermine wahrzunehmen. Nur in dringlichsten Fällen solle man einen Impftermin verschieben bzw. absagen - etwa bei Krankheit. Ein Urlaub zähle da nicht dazu. Terminumbuchungen sind administrativ ein hoher Aufwand und erschweren die Planung: Impfstraßen sowie Hausärzte müssen rechtzeitig mit ausreichend Impfstoff versorgt werden. Das ist gerade in dünner besiedeltem Gebiet eine Herausforderung. Nimmt man seinen Impftermin in Österreich nicht wahr, bleibt das ohne Folgen.