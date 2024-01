Mögliches Verkehrschaos: Deutsche Bauernproteste haben begonnen

Wer diese Woche mit dem Auto unterwegs ist, wird vermutlich viele Traktoren sehen, aber nicht die Autobahn. Mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in Städten haben am Montag die deutschlandweiten Bauernproteste begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte Auffahrten von Autobahnen. In Bayern meldete die Polizei vielerorts Verkehrsbehinderungen, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder Autobahnauffahrten blockiert wurden.

Weitere Autobahnausfahrten nahe der deutschen Grenze zu Österreich rund um Kiefersfelden und Berchtesgaden sollen blockiert werden. Am Morgen gab es Verzögerungen bei der Autobahnauffahrt in Lindau sowie weiteren Auffahrten entlang der A96.

Am Brandenburger Tor in Berlin sammelten sich in der Früh Protestteilnehmer mit rund 200 Traktoren und Lastwagen.

➤ Mehr lesen: Bauern wollen Deutschland lahmlegen: Warnung vor rechtsextremer Unterwanderung