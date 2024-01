Bauern wollen Deutschland lahmlegen: Warnung vor rechtsextremer Unterwanderung

Die Aktion findet nur wenige Tage, nachdem eine aufgebrachte Menge an Landwirten den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr√ľnde) am Verlassen einer F√§hre in Schleswig-Holstein gehindert hat, statt. Der Vorfall hatte partei√ľbergreifende Kritik und Warnungen vor einer Radikalisierung ausgel√∂st.

‚ě§ Mehr lesen: Wie die Habeck-Blockade Deutschland spaltet

Polizei und Lindner: "Unverhältnismäßig"

Die Polizeigewerkschaft in Bayern bef√ľrchtet eine √úberlastung der Polizei und kritisierte die Landwirte. "Viele Aktionen schie√üen da nicht nur rechtlich weit √ľbers Ziel hinaus, sie stellen in Teilen auch Verkehrsgef√§hrdungen sowie Gef√§hrdungen der √∂ffentlichen Sicherheit und Ordnung dar", erkl√§rte der Polizeigewerkschafter Thorsten Grimm. √Ąhnlich sieht es Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner; er kritisierte die Protestpl√§ne als unverh√§ltnism√§√üig: "Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um", sagte er in Richtung Bauern auf dem Dreik√∂nigstreffen seiner Partei.