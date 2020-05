Nach Wahldesaster stellen sich FDP und Grüne neu auf

„Danke, danke, wunderbar“, bremste Angela Merkel mit ihrem besten Lächeln den Applaus der Mitarbeiter im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale, bevor sie sich in dessen Foyer der Presse stellte. Aufgeräumt kommentierte sie den historischen Erfolg der Union, den ihr Sonntag 41,5 Prozent der 44 Millionen wählenden Deutschen mit 311 von 630 Bundestagssitzen beschert hatten.

„Mit Ausnahme der Arbeitslosen sind wir in allen gesellschaftlichen Gruppen die größte Kraft.“ Merkel betonte, dass „wir auch das Vertrauen der Jungen gewonnen haben“, was bis jetzt immer als große Schwäche der CDU galt. Ihre Chefin dankte der FDP und „bedauerte“, dass die mit 0,2 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde den Einzug in den Bundestag verfehlt hat. Dadurch ist die bisherige bürgerliche Mehrheit, mit der Merkel vier Jahre regiert hatte, verloren.

Ausdrücklich sagte Merkel im Statement und auf mehrere Fragen zum 4,7-Prozent-Überraschungserfolg der Euro-kritischen „Alternative für Deutschland AfD“: „Bei der Europapolitik gibt es keinen Änderungsbedarf.“

Die Wahl sei ein „Votum für die Interessen Deutschlands und eines vereinten Europas“. Es gelte aber „weiter, dass wir in Europa schaffen, was wir in Deutschland geschafft haben: Vom kranken Mann Europas zum Stabilitätsanker zu werden. Auch diese Länder müssen das Vertrauen der Investoren wiedergewinnen.“ Deutschland leiste dazu „übergroße Beiträge“ und werde auch in der nächsten EU-Finanzperiode „deutlich mehr zahlen“.