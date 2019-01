Der Tag der Tage: Was passiert heute in London?

Wann fällt die Entscheidung?

Abgestimmt wird am Dienstag ab 20 Uhr (MEZ): erst über einige Abänderungsanträge, dann erst über die Hauptvorlage. Sollte die Mehrheit für einen Abänderungsantrag stimmen, würde der Zusatz – der für die Regierung nicht bindend ist – in den Vertragstext aufgenommen. Zumindest einer dieser Anträge ist inhaltlich derart weitreichend, dass bei einem Ja der Mehrheit gar nicht weiter abgestimmt und das Brexit-Abkommen als abgelehnt gelten würde. May muss also gleich eine Serie von Abstimmungen gewinnen.