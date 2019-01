Live: "Liebe Premierministerin, Ihr Deal wird heute sterben"

Die hippe Pizzeria Apollo im Osten Londons will jedem Kunden Rabatt geben, der von seinem Abgeordneten ein neues Brexit-Referendum oder eine Volksabstimmung über den Deal von Premierministerin Theresa May mit Brüssel forderte. Der Nachlass ist also für Brexit-Gegner und beträgt 25 Prozent.

Voraussetzung ist allerdings der schriftliche Nachweis der Forderung, sei es als Brief oder E-Mail. Das Sonderangebot gilt immer von Sonntag bis Donnerstag - und das bis zum 29. März, dem geplanten Tag des Brexits.