Schwarzer Humor in dunklen Stunden

„Brexit – ein viel zu niedlicher Name für so etwas zerstörerisch Dummes“, spottete der Comedian John Oliver in seiner Show „LastWeekTonight“, ehe er die Aufnahme einer Rede der britischen Premierministerin Theresa May einspielte. Dort ist sie im britischen Unterhaus zu sehen, wie sie Werbung für ihren Brexit-Deal macht – und schallendes Gelächter erntet. John Oliver, selbst Brite: „Frau Premierministerin, wie war es, ein Lachen in England zu bekommen? Ich habe das nie geschafft, aber in meinen Träumen fühlt es sich großartig an.“

Seit dem Entschluss der Briten, die EU zu verlassen, haben Kabarettisten und Karikaturisten Hochkonjunktur im Vereinigten Königreich, der berühmte Schwarze Humor kommt nicht zu kurz. Vor allem Theresa May bekommt in den Karikaturen der britischen Tageszeitungen ihr Fett ab – etwa, nachdem sie das Misstrauensvotum ihrer eigenen Partei zwar gewonnen hatte, seitdem aber als „lame duck“, also „lahme Ente“ gilt. Am Dienstag soll im Parlament über den Deal abgestimmt werden – die Aussichten sind mehr als düster für May.

Legendär ist bereits ein Video von Gollum-Darsteller Andy Serkis, der als May verkleidet in Gollum-Manier Selbstgespräche über den Brexit führt.

Jedoch wird May auch Respekt für ihr Durchhaltevermögen gezollt, beispielsweise als Duracell-Häschen.