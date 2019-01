Wieso Mays Brexit-Deal an Nordirland zu scheitern droht

Die Trennung zwischen Protestanten und Katholiken spiegelt sich bis heute in der Landkarte Nordirlands wider. In Belfast trennen auch 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen, das den Friedensprozess nach drei Jahrezehnten des Terrors einläutete, sogenannte „Friedensmauern“ so manche Viertel in Konfessionen. Der ausverhandelte Friede ist wackelig, die Ressentiments vielerorts noch da. Noch immer fühlen sich viele Menschen in Nordirland als Briten oder als Iren.

Die offene Grenze war lange das Symbol für diesen zerbrechlichen Frieden, lässt sie doch die irische Insel ungeteilt erscheinen, die Landesgrenzen zwischen der Republik Irland und Großbritannien am Papier aber weiterbestehen.