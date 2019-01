Brief an die Briten: Sagt den Brexit ab!

SPÖ-Politiker Josef Weidenholzer ist Initiator einer emotionalen Bitte an Großbritannien. 130 EU-Abgeordnete haben unterschrieben.

In einem dringenden Appell haben mehr 130 Abgeordnete des EU-Parlaments die Briten gebeten, in der EU zu bleiben. "Wir bitten darum, im Interesse der nächsten Generation den Austritt zu überdenken", heißt es im Entwurf des Schreibens, das Anfang der Woche in Großbritannien veröffentlicht werden soll.

"Jede britische Entscheidung, in der EU zu bleiben, würde von uns sehr begrüßt und wir würden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Europäische Union zu reformieren und zu verbessern", heißt es in dem offenen Brief. "Wir haben den enormen Einfluss der britischen Politiker und Bürger in den vergangenen 40 Jahren sehr geschätzt. Wir würden das außergewöhnliche Know-how unserer britischen Kollegen vermissen."