Theresa May: Die Dickhäuterin

Selbst die unumstößliche Thatcher trat 1990 zurück, nachdem sie in der ersten Runde im Londoner Unterhaus nur knapp gegen ihren parteiinternen Herausforderer Michael Heseltine gewonnen hatte. May dagegen scheint von solchen Konventionen des Anstands und der Würde vollkommen unberührt.

Diese erstaunliche Dickhäutigkeit mag bisher ihre Karriere verlängert haben, droht sie aber nun in der kritischen Phase des Brexit-Prozesses – mitsamt ihrem Land – in den Abgrund zu führen. Mit ihrer vorweihnachtlichen Entscheidung, das groß angekündigte Votum über ihr mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen in letzter Sekunde zu vertagen, brüskierte sie das gesamte Unterhaus – gerade jetzt, wo sie Verbündete dringender braucht denn je.

Kein Wunder, dass die besonneneren Geister aller Fraktionen ihr Übereinkommen nun ohne Involvierung der Premierministerin suchen. May wird gern als Pragmatikerin dargestellt, doch in ihren Jahren als David Camerons Innenministerin drang sie mit ihrem Programm einer „feindseligen Umgebung“ für mutmaßlich illegale Einwanderer, sowie ihrem Festhalten an unhaltbar niedrigen Einwanderungsquoten weit in populistisches Territorium vor. Ein Instinkt, der neulich wieder zum Vorschein kam, als sie eingewanderte EU-Bürger in einer Rede des „Vordrängelns“ bezichtigte.

Ihre Verteidiger sehen in ihr die stabile Kraft, die einerseits den Flohhaufen der Brexit-Hardliner im Zaum hält, und andererseits den Willen des Volkes vor einem zur Sabotage des Brexit entschlossenen Establishment behütet.

In Wahrheit waren es jedoch die in ihrer berühmten Rede von Lancaster House vor zwei Jahren formulierten „roten Linien“ eines Austritts aus Binnenmarkt, Zollunion und der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs, die sie in ihre heutige Zwickmühle brachten. Jene großspurigen Erklärungen ernteten der ehemaligen Remainerin vorübergehend den Applaus des Europa-feindlichen Boulevards, verursachten aber auch das unlösbare Problem der irisch-nordirischen Zollgrenze.